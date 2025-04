La Nazione: Commisso alza il muro e la posta in palio

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

In primo piano c'è: “Rocco alza il muro e la posta in palio ”Continuerò a difendere Palladino Champions? Fare sempre meglio Pochi umani come Kean". In breve: “Gosens, riscatto vicino: ”Ormai ci siamo".

Pagina 3

Arriva la delusione: “Torneo di Viareggio amaro Il Genoa si prende il trofeo Under 18 a testa altissima”. E infine: “Oggi tutti al Viola Park dopo il giorno di riposo C'è il Milan nel mirino”.