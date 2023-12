Anche il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto sulla questione stadio. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.com: “Commisso ha chiesto immediatamente dove avrebbe potuto fare lo stadio, con trecento milioni da spendere di tasca sua. Ora si vuole ristrutturare l'impianto del 1930 a spese dei cittadini. In più servono 100 milioni di euro, che il sindaco non ha. Ma ora arrivano le elezioni e Nardella vuole iniziare i lavori a tutti i costi, per poi vantarsi di aver ristrutturato lo stadio”.

E aggiunge: “Di certo non scoprono ora che la Fiorentina rimane senza stadio, ma non ha alternative. Il costo per i tifosi è insormontabile, ci perde anche la società. La soluzione era semplice, permettere a Commisso di costruire. Ma non è stato permesso da Nardella, neanche nell'area metropolitana perché è sindaco anche di quella”.