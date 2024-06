Dopo la punta, la Fiorentina pensa al portiere?

Fatta per l'attaccante, la Fiorentina proverà ad accontentare Palladino portando anche un nuovo portiere. L'Europeo in corso ha acceso nel club viola l'idea di Thomas Strakosha, portiere ex Lazio ed ora al Brentford, che con le sue parate nell'Albania, pur eliminata, è riuscito a neutralizzare i goal di Frattesi e Scamacca e limitato le incursioni spagnole.

L'agente è lo stesso di Terracciano

L'ostacolo però è l'agente. Strakosha, che tornerebbe volentieri in Italia non trovando spazio al Brendford, appartiene alla stessa agenzia del viola Terracciano, quella di Federico Pastorello, che non vorrebbe metterli in competizione in un ruolo così delicato. A riportare la notizia è Tuttosport.

Secondo quanto riferisce invece La Gazzetta dello Sport, Oliver Christensen potrebbe lasciare Firenze dopo appena una stagione. Il portiere danese classe ‘99 non ha convinto e non rientra più nei piani viola. Si annuncia quindi un’estate con stravolgimenti anche tra i pali per la Fiorentina.

Foto: Fanfani/Fiorentinanews.com