La leggenda del Club Bruges Julien Cools ha parlato anche della prossima partita contro la Fiorentina in Conference League del club nerazzurro. Queste le sue parole:

“Il PAOK, non è stato niente di che sia all'andata che al ritorno, non è vero? Ma attenzione: la Fiorentina non sarà un gioco da ragazzi come contro il PAOK. Ho già visto questi ragazzi giocare a Genk in questa stagione e il livello era alto. Secondo me i viola sono favoriti, hanno il 60% di possibilità di avanzare, anche se spero che passi il Bruges ovviamente. A Firenze i ragazzi dovranno stare attenti, più che altro in difesa. Non siamo molto italiani là dietro”.