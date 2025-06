Il Bologna pronto a salutare Skorupski? Tra le opzioni per il sostituto il club di Italiano valuta anche Terracciano

Il Bologna in vista della prossima stagione si trova a dover risolvere la grana portiere. Lukasz Skorupski, attuale titolare, ha il contratto in scadenza tra un anno e su di lui ci sono alcuni club arabi. Nel caso di addio, il club rossoblù andrà sul mercato per cercare un alternativa tra i pali.

Come riporta il Corriere dello Sport, tra i possibili sostituti c'è anche Pietro Terracciano, destinato ad essere il dodicesimo uomo viola anche nella prossima stagione visto il recente rinnovo di De Gea. Da capire quali saranno le intenzioni del portiere viola, se rimanere un altro anno alle spalle dello spagnolo o cercare nuove avventure. Il Bologna guarda con interesse anche Provedel, Perin e Caprile.