Ecco le prime parole di Raffaele Palladino da allenatore della Fiorentina in conferenza stampa. Il tecnico viola sarà poi presentato appositamente nei prossimi giorni.

‘Ringrazio chi mi ha voluto fortemente in viola’

“Voglio ringraziare il presidente Commisso, ci ho parlato per la prima volta poco fa. Mi ha colpito la sua passione e la sua umanità. Mi ha trasmesso una grande energia e sono contento di averlo conosciuto. Voglio ringraziare Ferrari e Pradè che mi hanno voluto fortemente qui. In due minuti abbiamo trovato intesa e accordo. Sono felice e orgoglioso di essere qua".

‘Darò tutto me stesso per la Fiorentina’

"In questo momento sto rappresentando un club glorioso e con una grande storia. Sono arrivato in una società importante. Darò tutto me stesso per questa società e voglio dare una grande gioia a questi tifosi, che mi hanno sempre stupito”.