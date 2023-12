Arrivano novità positive in vista della trasferta a Monza: Italiano ritrova in gruppo due pedine fondamentali

La Fiorentina è tornata ad allenarsi questo pomeriggio al Viola Park in vista della prossima partita contro il Monza in programma venerdì sera. Sono due le buone, forse ottime, notizie che arrivano del centro sportivo di Bagno a Ripoli.

Italiano ha infatti ritrovato in gruppo due giocatori che hanno saltato la partita contro l'Hellas Verona: Bonaventura e Duncan. I due centrocampisti si sono allenati insieme ai compagni dopo i rispettivi infortuni e puntano ad esserci per l'importante trasferta in terra lombarda. Prossimo appuntamento previsto per domattina al Viola Park, dove la Fiorentina continuerà la preparazione.

