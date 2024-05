De Laurentiis punta tutto su Italiano? A breve un incontro con l'entourage dell'allenatore della Fiorentina

Sembrerebbero in risalita le quotazioni di Vincenzo Italiano per la panchina del Napoli, dove il primo obiettivo è Antonio Conte. Lo afferma RAI SPORT, che prosegue dicendo che De Laurentiis avrebbe contattato l'entourage dell'attuale tecnico della Fiorentina per un nuovo - e forse decisivo (?) - vertice, chiedendo inoltre allo stesso Italiano di non firmare per altri club in attesa di questo nuovo imminente incontro.

Una scelta tecnica?

I motivi dietro a questa scelta sarebbero di natura pratica. Il Napoli difatti adotta attualmente un sistema di gioco che non è propriamente adatto alle caratteristiche del tecnico siciliano. Il 3-5-2 creerebbe qualche problema a più di un big della rosa. Kvarathskelia, i tanti esterni dell'attuale rosa e il rilancio di Raspadori potrebbero passare dalle sapienti mani di Italiano. E secondo la RAI, stavolta gli indizi che portano al mister della Viola a Napoli sono davvero tanti.