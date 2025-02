Ospite a Radio Bruno, il giornalista di Sky Marco Bucciantini ha commentato il momento difficile di Palladino e i possibili sviluppi del campionato viola:

"La Fiorentina sta facendo risultati strani, il Como secondo me è una sfidante della Fiorentina dei prossimi anni, vale più della sua classifica. La composizione dei punti della Fiorentina però è strana, abbiamo fatto 6 punti con la Lazio e molti meno quando pensava di farli. Il problema è che stiamo preparando la narrativa della delusione, c’è una pesantezza intorno a Palladino notevole e non è giustificata dalla classifica ma dalle impressioni. Siamo un popolo di impressione, ci piace sempre il bello. C’è una delusione intorno alla Fiorentina che magari ha anche un suo fondamento ma non è produttiva.

Champions impossibile? Poteva arrivare intorno ai 70 punti, mantenendo un certo passo e con le 5 squadre qualificate. Ma la stessa Europa League è difficile perché dovrebbe rimanere fuori una tra Milan e Juve. Tante decisioni saranno conseguenti poi sulla rosa, spero non tutte perché non dipende tutto dal risultato".