Questo pomeriggio da ex Perugia anche Christian Obodo era questo pomeriggio presente al memorial Luciano Gaucci ad Assisi per ricordare l'ex dirigente sportivo. Il centrocampista è anche un ex Fiorentina e per questo ha potuto commentare la stagione della squadra di Raffaele Palladino a Tuttomercatoweb.

“Per me è stato Gaucci come un padre, mi ha dato una possibilità importante: quella di esordire in Serie A. Sono contento di essere qua oggi, anche perché ho avuto modo di rincontrare tanti ex giocatori. Che ricordo ho di Firenze? Firenze è una bellissima piazza, che non si dimentica anche per chi ci gioca poco. È una bellissima città che ha sempre avuto belle squadre”.

“Fiorentina in Europa? Il calcio sorprende sempre, Palladino è un grande allenatore”

Ha poi parlato delle chance della Fiorentina di tornare in Europa: “Il calcio sorprende sempre, a Firenze stanno cercando di centrare il loro obiettivi, mentre l’Udinese no. Spero solo sia una bella partita. Mi è piaciuta molto la Fiorentina durante tutta la stagione, anche se ha avuto alti e bassi, la stessa cosa lo posso dire anche dell’Udinese. Sono due squadre che hanno dimostrato tanto. Palladino? Sa quello che fa, è un grande allenatore”.

“A Firenze Kean finalmente si è ritrovato”

Ha poi concluso parlando di Moise Kean: “Sono molto contento che sia andato a Firenze. Quando è andato via dalla Juventus si è ritrovato e sono molto contento per lui”.