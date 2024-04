La probabile formazione della Fiorentina: Italiano ritrova i suoi titolarissimi. Unici dubbi sulle fasce

La Fiorentina è a una notte dalla seconda finale di Coppa Italia consecutiva. L'avversaria si chiama Atalanta, a Bergamo la Viola è attesa da un impegno tutt'altro che semplice.

Per l'occasione, mister Vincenzo Italiano sceglie Terracciano in porta. Dodô leggermente in vantaggio su Kayode come terzino destro, Biraghi ampiamente favorito dal lato opposto, centrali Milenkovic e Ranieri. Linea di centrocampo affidata a Mandragora e Bonaventura, con Gonzalez e la probabile conferma di Kouame sulle fasce, nonostante la candidatura di Ikone. Davanti Beltran alle spalle di Belotti.

La PROBABILE FORMAZIONE della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. All.: Italiano.