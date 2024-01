Follia Dazn, nuovo anno e ancora aumenti dei prezzi degli abbonamenti. Ecco quanto costerà vedere la Fiorentina

2024, nuovi aumenti per Dazn

L'emittente inglese Dazn, all'indomani dell'avvio del nuovo anno, ha annunciato un nuovo listino prezzi per la sua piattaforma streaming, che detiene i diritti tv della serie A fino al 2029 (266 partite in esclusiva e 114 in co-esclusiva). Nuove tariffe che valgono per tutti, nuovi e vecchi abbonati: al momento del rinnovo gli utenti verranno avvisati via mail di quanto andranno a pagare. Significa che, per chi ha un abbonamento annuale, queste tariffe varranno solo al suo scadere e non prima (se ad esempio il mio piano scade ad agosto, la mail con l'avviso di modica dei costi arriverà in quel periodo e varrà per la successiva sottoscrizione).

Ecco i piani

Si pagherà però tendenzialmente di più (a parte qualche eccezione): l'incremento dei costi riguarda tutti i piani tariffari,Standard e Plus. L'abbonamento Dazn Standard, per guardare le partite in contemporanea su due dispositivi (ma nella stessa abitazione e dunque connessi alla stessa rete), non cambia prezzo per la sottoscrizione mensile e rimane a 40,99 euro. Ma se si vuole sottoscrivere l'abbonamento annuale si dovranno spendere 359 euro al posto che 299 euro (con un aumento di 60 euro). Infine l'abbonamento più completo, Dazn Plus, che permette di guardare le partite in contemporanea su due dispositivi che si trovano in due luoghi diversi (l'abbonamento da condividere con amici e parenti, insomma). Qui il costo per la sottoscrizione mensile aumenta di 4 euro - da 55,99 a 59,99 - mentre l'abbonamento annuale aumenta di 90 euro (da 449 euro a 539 euro). Lo scrive Corriere.it.