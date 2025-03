Delio Rossi: "Adesso l'Atalanta è una grande, resta stabile nelle prime quattro. Addio Gasperini? I tifosi possono stare tranquilli"

Quest'oggi, all'interno dell'edizione dell'Eco di Bergamo, è apparsa una lunga intervista all'ex allenatore di Fiorentina ed Atalanta Delio Rossi. Il tecnico ha avuto modo di parlare della club bergamasco, sottolineando il grande lavoro fatto negli ultimi anni da parte di Giampiero Gasperini.

“L’Atalanta ormai ci ha abituato bene. Stabilmente nelle prime quattro posizioni, questa è diventata la sua dimensione naturale. Nonostante organici superiori come quelli di Napoli, Juve e Milan, è sempre lì a competere. È questa la vera forza della Dea: la costanza nei risultati”

Ha poi tranquillizzato i tifosi nerazzurri, sottolineando come dopo l’addio di Gasperini la squadra sarà comunque in buone mani: “Gasperini ha già annunciato che non rinnoverà il contratto. Può essere una notizia destabilizzante, ma io dico che i tifosi non devono preoccuparsi. Gasperini è stato certamente un elemento chiave, ma la vera forza dell'Atalanta sono i dirigenti illuminati. Sapranno fare la scelta migliore, e il livello ormai raggiunto dalla società non dipende solo da una singola persona”.

Ha sottolineato poi l’importanza di avere dei grandi dirigenti: “In Italia abbiamo tanti allenatori validi e ottimi calciatori, ma scarseggiano dirigenti competenti. L’Atalanta, da questo punto di vista, è davvero un esempio da seguire. Se oggi i nerazzurri sono stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo, è soprattutto merito di chi lavora dietro le quinte con una visione chiara del futuro”.

Ha concluso: “Il livello del nostro calcio rispecchia fedelmente la crisi generale del sistema. Non andiamo ai Mondiali da due edizioni consecutive e abbiamo sofferto contro avversari una volta impensabili. La Serie A oggi è più equilibrata perché squadre di media fascia si sono alzate di livello, ma siamo lontani dai fasti di un tempo. I grandi campioni ormai preferiscono altre mete”