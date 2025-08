Quel NO che complica il mercato della Fiorentina, ma Sohm non sarà l'ultimo acquisto

Il no alla destinazione brasiliana (Flamengo) di Lucas Beltran complica il mercato della Fiorentina.

I viola facevano affidamento sui soldi per Beltran

Il club viola faceva sicuramente affidamento sui 15 milioni di euro (tra parte fissa e bonus) che i rossoneri avevano messo sul piatto per l'attaccante argentino e che invece non arriveranno. Questo perché avrebbero potuto investirli per un'altra operazione e ci sarebbe stato spazio in attacco per inserire la punta richiesta da Stefano Pioli.

Problema esuberi e prossime mosse

Il problema esuberi c'è, è tangibile e richiede impegno da parte di Daniele Pradè e Roberto Goretti. Però è altrettanto chiaro il fatto che i viola non si fermeranno a Simon Sohm; il centrocampista arrivato dal Parma non sarà l'ultimo acquisto nel corso di questo mercato, perché serve un attaccante (come già detto) e potrebbe servire un altro innesto in linea mediana.

E altre cessioni potrebbero determinare nuove esigenze nella rosa che verrà consegnata al tecnico gigliato.