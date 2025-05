Antony: "Voglio fare la storia del Betis, sono grato a Pellegrini. De Gea? Ci ho parlato dopo la partita d'andata"

L'attaccante brasiliano del Betis, Antony, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della seconda partita contro la Fiorentina:

“Quando sono arrivato al Betis avevo voglia di scrivere la storia e di lottare per obiettivi importanti. Sono pronto per vivere un match importante come quello di domani. All'Ajax ho vissuto momenti eccezionali ma adesso sono felice qua. Sono molto grato al mister: ho festeggiato con lui perché ho fatto due gol di destro e aveva dubbi se ero mancino o destro (ride, ndr)”.

"A Manchester ho vissuto momenti difficili ma anche bellissimi: vincere un titolo con il Betis sarebbe un sogno. I giocatori vogliono fare la storia, la gara di domani ci dà tanta voglia di vincere".

Su De Gea

"Ho parlato con lui dopo la partita a Siviglia. E' vero, non avevo mai segnato di destro ma per me era importante segnare all'andata, in qualsiasi modo".

“Ancora non so cosa succederà a fine stagione, ma sono felice qui. Sono grato ai tifosi per l'affetto che mi hanno dato dal primo giorno”.