Mourinho si fida dei suoi: "Ho parlato con Zalewski, abbiamo riso sul suo coinvolgimento nelle scommesse. Mi dispiace solo di una cosa..."

L'allenatore della Roma José Mourinho commentando il caso scommesse, che attraverso le parole di Fabrizio Corona aveva tirato in ballo due giocatori giallorossi, ha parlato in conferenza stampa:

"Con Zalewski abbiamo riso un po' perché sono stato il primo a parlare con lui e non sapeva nemmeno cosa fosse uscito. Poi ho parlato di nuovo qui con lui ed El Shaarawy. Sono solo triste che in Portogallo ci sia stata una prima pagina con su scritto: "un giocatore di Mourinho nelle scommesse". E' un danno all' immagine dei giocatori se poi non sono colpevoli".

“Mi fido di loro" - ha aggiunto il tecnico giallorosso - ”La Roma che di solito non fa comunicati ufficiali e se lo ha fatto è perché siamo tutti tranquilli. La situazione degli altri giocatori coinvolti invece è legale, quindi dobbiamo fidarci, aspettare la giustizia e se qualcuno sbaglia paga, di solito".