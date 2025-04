Elia: "La Fiorentina ormai è una seconda casa e mi trovo benissimo. Corvino decisivo nel cambiarmi ruolo... e aveva ragione!"

Il difensore della Fiorentina Primavera Mirko Elia è intervenuto ai canali ufficiali del club per parlare della sua stagione in casa viola: “Sono arrivato qui a 14 anni e sento che questa sia come una seconda casa. Per venire qui ho abbandonato i miei a Lecce ed è stato difficilissimo, ma adesso mi trovo bene. Ruolo? L'ho cambiato, un giorno Corvino mi chiamò e mi disse ‘Ti vedrei bene come difensore centrale’. Ed effettivamente le cose sono andate bene fin da subito”.

“Competizione sana, lavoriamo tantissimo. Obiettivo? La Serie A”

Sull'ambiente viola: “Sono stato aiutato nel periodo dell'infortunio, purtroppo ero all'apice della mia stagione ed è stato un duro colpo da mandar giù ma tutti mi sono sempre stati vicini. C'è una competizione sana che ci porta a fare sempre meglio. Mi piace lavorare così tanto. Obiettivo? La Serie A. Poi si vedrà”.