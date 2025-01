Pioli: "La Fiorentina purtroppo non è molto fortunata ultimamente, ma sta facendo un buon campionato. Palladino sta lavorando bene"

L'allenatore dell'Al-Nassr Stefan Pioli ed ex Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a tuttomercatoweb.com anche della squadra di Raffaele Palladino. Queste le sue parole: “La vicenda Bove? La Fiorentina purtroppo non è fortunatissima in questi episodi, ne sono successi troppi in questi anni. L'ultimo per fortuna si è concluso per il meglio, anche se ci sono stati dei momenti di apprensione e di preoccupazione. Credo che le esperienze passate siano state utili”.

E ancora: “Firenze per me è stata la parentesi più duratura per quanto riguarda la mia carriera sia da calciatore sia da allenatore. La seguo, ma non sto seguendo tanto il calcio italiano, a me piace guardare le partite in diretta e non in differita. Sta andando bene, quando le squadre vanno bene vuol dire che l'allenatore sta lavorando bene, le auguro di fare molto bene e sempre meglio”.