Il giornalista fiorentino, Luca Calamai, in un editoriale scritto per Tuttomercatoweb, esalta le doti del centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, protagonista anche con la maglia della Nazionale.

“Le vie del calcio (come quelle della vita) sono infinite - scrive Calamai - Dopo l’addio al Milan (chissà se qualcuno si mangia le mani in casa rossonera) sembrava avviato a un lento ma inevitabile declino lontano dalle luci della ribalta. Invece a 34 anni Bonaventura si è ripreso il palcoscenico”.

E poi: “E’ lui il simbolo di una Fiorentina che è la grande rivelazione di questa prima parte del campionato e il gol realizzato a Bari nel giorno del ritorno in azzurro è una vera magia. Degna di un grande calciatore senza età. Jack è la miglior lezione di vita possibile per tanti giovani di talento che non riescono a far valere le proprie potenzialità perché dribblano i sacrifici come fossero terribili rivali. Meditate giovanotti e prendete esempio da Bonaventura”.