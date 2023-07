Sutalo gioca novanta minuti e la Dinamo Zagabria trova la prima vittoria in campionato con tanto di porta inviolata

Dopo la sconfitta all'esordio, 2-1 in casa contro l'Hajduk Spalato, la Dinamo Zagabria ha vinto nella seconda giornata del campionato croato. 3-0 il punteggio ai danni dell'Istra, in trasferta, per la squadra di Josip Sutalo.

L'obiettivo della Fiorentina ha giocato tutti i novanta minuti, agendo con sicurezza al centro della difesa. La sua prestazione, insieme a quella del portiere Livakovic (anche lui accostato ai viola qualche settimana fa), ha permesso alla Dinamo Zagabria di mantenere la rete inviolata. Decisivi i gol di Ivanusec, Emreli e Ljubcic.