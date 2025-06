Mandragora al bivio: o rinnova oppure verrà ceduto. Il Bologna di Italiano continua a monitorare la situazione

La Fiorentina in questo mercato dovrà prendere una decisione anche per quanto riguarda il futuro di Rolando Mandragora, centrocampista che ha reso tantissimo nella seconda parte della scorsa stagione.

Mandragora al bivio

La Nazione di oggi precisa che il centrocampista, o prolunga con la Fiorentina, oppure sarà cessione. Il suo contratto scade nel 2026, e

piace a tanti club. Uno su tutti, il Bologna di Vincenzo Italiano, che cerca un centrocampista, e dopo i trascorsi in viola insieme i due si conoscono molto bene. Mandragora tra l'altro arriva dalla migliore stagione della carriera, e questo aumenterà il suo valore.

Nessuna informazione sul rinnovo

Mentre per Cataldi, Adli, Folorunsho, Bove e Colpani è certo che non avverrà il riscatto da parte dalla Fiorentina, di possibilità di rinnovo per Mandragora al momento non c'è alcuna informazione.