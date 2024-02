Gonzalez: "Belotti e Beltran sono due animali, ci troviamo bene davanti. Mi mancava molto giocare con continuità. I nostri obiettivi..."

Nico Gonzalez ha parlato a DAZN nel post partita di Fiorentina-Frosinone dopo il ritorno al gol. Queste le sue parole sul match: “Oggi sono successe tante cose. Abbiamo imparato e lavorato tanto in questa settimana. Penso che oggi lo abbiamo dimostrato. L'inizio dell'anno è stato difficile per noi. Oggi vincere così con 5 gol è stato molto bello. La mia rete? Sono contento, nemmeno io mi aspettavo di calciare così. Mi mancava tanto tornare a correre in campo. Dopo un infortunio la testa pensa a tantissime cose, ma sono felice di essere tornato”.

Inoltre: "Mi piace giocare in questo modo, pressando alto e insieme a Beltran e Belotti che sono due animali. Abbiamo vinto 5-1, ma la strada è ancora lunga. Obiettivi? Non ti posso dire oggi ”vogliamo andare in Champions", ma arrivare a qualificarci per una coppa sarebbe bellissimo".