Asllani rifiuta tutto e aspetta (anche) la Fiorentina. Pradè pronto ad approfittarne per portare a Firenze il suo vecchio pallino

L'arrivo di Sohm potrebbe non essere l'unico nuovo ingresso per la mediana viola. Soprattutto in caso di mancato rinnovo di Mandragora, la squadra mercato della Fiorentina è pronta ad intervenire per il centrocampo di Stefano Pioli.

Ritorno di fiamma

Il nome principale per il centrocampo in caso di addio di Mandragora rimane quello di Nicolussi Caviglia, ma come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbero aprirsi scenari interessanti per quanto riguarda Kristjan Asllani.

La volontà del calciatore

Il calciatore ex Empoli è fuori dal progetto tecnico dell'Inter, ma ha rifiutato le molte offerte che gli sono giunte. La sua priorità è quella di rimanere in Italia e di continuare a giocare ai vertici della Serie A, in particolar modo si legge sulla Rosea, il nazionale albanese ha messo in cima alla lista delle sue preferenze Fiorentina e Bologna. In questo senso si spiegano i secchi "no" che il calciatore ha rifilato sia al Betis che al Sassuolo. Pradè è da tempo estimatore del ragazzo, ma non è mai riuscito a portarlo a Firenze: Che sia questa la volta buona?