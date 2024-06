Il Como mette gli occhi su un obiettivo della Fiorentina in difesa. E Belotti...

Tra gli obiettivi per la difesa della Fiorentina, da diverso tempo in lista c'è il centrale del Cagliari Alberto Dossena. Da poco si è rilevato l'interesse anche da parte del Bologna, ma non solo. Si aggiunge un'altra squadra alla concorrenza.

Fabregas vuole Dossena

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Como è interessato a Dossena. Si prospetta un'asta con la Fiorentina, che segue il difensore da diverso tempo. Il club lariano, inoltre, ci proverà per portare Andrea Belotti sulle sponde del lago; prima è previsto un ultimo contatto tra l'attaccante e la Viola.