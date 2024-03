UFFICIALE: La Salernitana scarica Liverani dopo appena 5 partite. Ritorno di Inzaghi ipotesi concreta

Pochi minuti fa una delle voci che si faceva sempre più insistenti nelle ultime ore è diventata di fatto realtà. Fabio Liverani non è più l'allenatore della Salernitana, la scelta è stata presa dal club dopo l'ennesima sconfitta, la quarta in cinque partite, di domenica contro il Lecce all'Arechi.

Si tratta di fatto del secondo cambio in panchina per i granata, che adesso si trovano davanti all'ennesima scelta. Richiamare in panchina Filippo Inzaghi, ancora a contratto dopo l'esonero di un mese e mezzo fa, o affidare la panchina a Stefano Collantuono, responsabile del settore giovanile dei campani.

Lo scossone dovrebbe arrivare anche nella dirigenza. Dovrebbe lasciare Salerno anche Morgan De Sanctis, al suo posto Iervolino sta prendendo in esame due soluzioni: Massimo Taibi o Pasquale Foggia.