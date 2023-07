Cabral: "Siamo ancora all'inizio ma sappiamo di aver un lungo percorso da fare. Il viola park..."

Al termine dell’amichevole di questo pomeriggio contro lo Primavera, l’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha parlato ai canali ufficiali del club gigliato. Queste le sue dichiarazioni:

“Stiamo faticando molto da mercoledi, non solo oggi. Essere qui nel Viola Park per noi è importantissimo adesso: era un mese che non giocavamo e quindi, oltre a correre come nei giorni scorsi, è fondamentale anche giocare partite come queste. Siamo ancora all’inizio, forse siamo anche un po’ stanchi fisicamente. Per questo forse oggi ad inizio partita abbiamo avuto qualche difficoltà: qualche volte le cose non vanno come vogliamo ma sappiamo che abbiamo un grande percorso da fare.”

Ha poi concluso: “Ora abbiamo un centro sportivo magnifico, e so che poi avremo anche una grande squadra. Abbiamo un grande ambiente, il nostro augurio è quello di fare una grande stagione”.