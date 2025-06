Arrivati a fine stagione, le squadre di Serie A tirano le somme sui propri giocatori e iniziano a fare le prime valutazioni sui contratti in scadenza, per valutare se rinnovarli o meno. Almeno in questo, la Fiorentina non avrà grattacapi: anche in virtù di una rosa colma di prestiti, e quindi giocatori non di proprietà viola, la Fiorentina è l'unica squadra della prossima Serie A (insieme alla Juve) che non ha nessun giocatore in scadenza quest'anno.

Tuttavia, il quadro cambia drasticamente se si dà un occhio ai futuri svincolati delle altre compagini di Serie A. 52 nomi in scadenza, qualche occasione da monitorare e qualche nome interessante: tra questi, si segnalano Cuadrado e Pasalic in uscita da Bergamo, Meret da Napoli, Arnautovic e Correa dall'Inter, Pedro e Vecino della Lazio. E ancora, Rebic dal Lecce, Duda e Dawidowicz dell'Hellas Verona, Linetty dal Torino e Thauvin dall'Udinese. Una manciata di giocatori dai quali la Fiorentina potrebbe attingere, in caso di emergenza.