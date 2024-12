La Nazione: Fiorentina, puoi sognare!

Sul QS de La Nazione, titolo in prima pagina: “Fiorentina, puoi sognare. Oggi a casa Juve: Gud e Kean per tentare l'impresa”.

A pagina 2 in taglio alto: “Viola, è la domenica del riscatto. Champions, ambizioni e orgoglio. Battere la Juve non ha prezzo", mentre a pagina 3 apertura con “Niente rivoluzione tattica. Adli-Cataldi, coppia fissa. E Beltran torna a sinistra” e in taglio basso: “Palladino alza il tiro e “vede” il colpaccio. “Saremo rabbiosi””. In spalla: “Ultima dell'anno: nel 2023 la vittoria contro il Torino”.