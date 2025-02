Pochi minuti dopo l'ufficialità del ritorno di Nicolò Zaniolo alla Fiorentina, Moise Kean gli ha dato tramite i social il suo bentornato in viola. L'attaccante viola è un grande amico del giocatore ex Atalanta tornato a Firenze in prestito dal Galatasaray.

“Back again” ha scritto Kean sui social. Di nuovo insieme, dalle giovanili della Nazionale alla Fiorentina.