Una vittoria che fa bene anche alle casse della Fiorentina: ecco quanto ricava il club di Commisso con il sesto posto finale

Alla viglia sembrava quasi impossibile per la Fiorentina raggiungere il sesto posto, con la combinazione dei risultati che doveva vedere la Lazio perdente in casa contro il Lecce e i viola vittoriosi a Udine. E così è stato.

La squadra viola si è così qualificata alla prossima Conference League, con la sesta piazza che vale anche l'accesso diretto ai prossimi ottavi di finale di Coppa Italia. Ma non solo: cambia ovviamente anche il gruzzolo che entra nelle casse viola.

Per il piazzamento al sesto posto raggiunto in Serie A il club di Commisso guadagnerà 6,9 milioni di euro. “Solo” 5.6 milioni alla Lazio settima, mentre 5 i milioni che spetteranno al Milan per l'ottava posizione.