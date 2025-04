L'ex centrocampista, oggi commentatore sportivo, Antonio Di Gennaro ha rilasciato un’intervista a News.Superscommesse.it, dove ha espresso il suo pensiero sulla stagione della Fiorentina.

“Ha ragione Commisso nel dire che questa è la Fiorentina più forte da quando c'è lui al comando - ha dichiarato - Ci sono stati tanti volti nuovi, a cominciare da quello di Palladino che non ha iniziato benissimo, complice il fatto che ha dovuto lavorare con un organico nuovo, rivoluzionato. Era anche normale che per lui ci fossero delle difficoltà iniziali, ha subito tante critiche ingiuste che stavano portando a considerare realmente un suo esonero, ma un po' alla volta c'è stata la ripresa”.

E poi: "Anche il mercato invernale è stato molto importante, perché ha permesso Fagioli che, per me, resta un calciatore di un'altra categoria; non capisco perché la Juventus si sia privata di lui, sinceramente".

Inoltre: “Il principale protagonista credo sia stato proprio Palladino, perché è stato davvero bravo a reggere tanta pressione nei periodi difficili e ha dimostrato grande coraggio nell'affrontare le difficoltà. Sta ottenendo risultati più che soddisfacenti, sia in campionato che in Conference League, il bello è che ha ancora margini di miglioramento, perché la stagione non è affatto conclusa, anzi…Sulla carta, resta il principale obiettivo, ma non bisogna in alcun modo perdere di vista il campionato. La Fiorentina ha le potenzialità per arrivare a vincere questo trofeo, secondo me. Ci sarà anche il desiderio di riscattare le due finali perse, quindi sono certo che questa squadra vorrà riprovarci e arrivare fino in fondo”.