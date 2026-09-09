Pierini: "Non mi aspettavo il ritorno di Vanoli, per lui sarà come ricominciare da capo"

Alessandro Pierini, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno di Paolo Vanoli (suo compagno di squadra in viola) e del suo ritorno a Firenze. Le sue parole: "Neanche tre mesi fa era stato messo alla porta dove una stagione difficile ma positiva con il suo arrivo".



Cosa può dare Vanoli

Ha proseguito: "Dopo l'esonero di Grosso, non mi aspettavo un suo ritorno. Adesso però ha un'altra possibilità di dimostrare il suo valore, in modo diverso rispetto allo scorso anno. Può dare tanto alla squadra. Se io fossi tornato? Da esterno è facile giudicare. Per orgoglio avrei detto di no, poi però uno valuta tante cose, tra cui l'affetto della gente e l'allenare una squadra importante come la Fiorentina. Alla fine credo che Paolo abbia fatto la scelta giusta".

I possibili ostacoli

In chiusura: "La prima cosa è conoscere i calciatori, sia dal punto di vista calcistico che umano e far conoscere le sue idee ad una squadra nuova. Questa squadra è completamente diversa rispetto a quello dello scorso anno. Sarà come riniziare da capo per lui. E dovrà lavorare bene nel minor tempo possibile, perché il campionato è già iniziato e la Fiorentina lo ha fatto in modo molto negativo. Sicuramente coloro che sono rimasti dovranno dargli una grande mano e così sarà. Ne sono sicuro".