Vlahovic disperso tra le panchine, mentre la Fiesole chiede il suo ingresso in campo. Gonzalez fischi e zero giocate

I giocatori passati dalla Fiorentina alla Juventus non se la passano per niente bene. Ecco, se per la Juve quella di ieri è stata una serata no, per loro invece è stata doppiamente negativa.

Vlahovic

Dusan Vlahovic è ormai disperso in panchina. Thiago Motta non solo non lo ha messo come titolare, ma lo ha lasciato a sedere per tutto il match nonostante la sua squadra avesse da recuperare e Kolo Mouani fosse inefficace in attacco. La Fiesole (trasferita in Ferrovia per i lavori allo stadio) ha chiesto al tecnico di metterlo in campo, giusto per dedicargli qualche coro ‘affettuoso’ in più, ma non è stata accontentata.

Gonzalez

Nicolas Gonzalez invece è stato lanciato dall'inizio. Messo a sinistra è apparso come un pesce fuor d'acqua, annichilito dai fischi del Franchi. Zero giocate, zero spunti per lui. L'argentino a Torino è ancora un oggetto misterioso.