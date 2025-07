Ferrari: "Fazzini è il prototipo di calciatore che cerchiamo. La trattativa è stata facilitata dalla volontà del ragazzo"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Jacopo Fazzini.

"Fazzini è un profilo ideale - dice il direttore generale viola - italiano, giovane di prospettiva, tifoso della Fiorentina e nel giro della nazionale; uno di quei giocatori che andiamo a cercare quando possibile. Ovviamente questo non esclude il lavoro a 360 gradi su tutti i mercati, ma un calciatore come Fazzini è per noi prioritario. Siamo stati rapidi nella trattativa grazie al consenso del giocatore e ai buoni rapporti con l'Empoli".