M'Bala Nzola non ha partecipato alla passerella finale del Lens, che ieri sera ha chiuso la sua Ligue 1 battendo per 4-0 il Monaco, in una gara senza niente in palio: la formazione del nord della Francia ha scavalcato il Brest, chiudendo ottavo invece che nono ma era ormai fuori dai giochi per le posizioni europee. Come detto, assente l'ex attaccante viola, bloccato da un problema muscolare al bicipite femorale: la sua ultima apparizione risale all'11 aprile scorso, nel contesto di una stagione non certo da ricordare, tra errori, pochi gol, problemi disciplinari ed esclusioni dalla rosa. Un riscatto impossibile per il Lens, per un incasso altrettanto impossibile a favore della Fiorentina.