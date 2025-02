L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco ‘Ciccio’ Graziani è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa viola. A cominciare da chi può sostituire Kean contro il Como: “La logica mi imporrebbe di concepire Beltran davanti, con Gudmundsson e Zaniolo alle spalle. In ogni caso non mi interessano tanto i numeri dei moduli, sono i giocatori che devono esaltarsi. Certamente il contesto tattico conta. In ogni caso, Beltran faceva il centravanti in Argentina… mi verrebbe da pensare che ne sarebbe ancora capace. Zaniolo? Non l’ha mai fatto, solo a sprazzi al massimo. E non credo che sia l’uomo giusto”.

“A Milano la Fiorentina ha schiacciato l'Inter. Contro il Como c'è un vantaggio”

Sulla sfida di domenica: “Ogni partita fa storia a sé. Adesso la Fiorentina vorrà sicuramente provare a ripetere gli ultimi risultati importanti. Anche a Milano non è andata male, non avrebbe rubato nulla con un pareggio. Negli ultimi venti minuti ha schiacciato l’Inter. Domenica arriva il Como, squadra che pensa poco a difendersi. Questo può aiutarti perché ci saranno più spazi da attaccare”.

“Chi arriva a gennaio è svantaggiato, per Fagioli servirà tempo. Ma…”

Sull'ipotesi Fagioli titolare: “Se devo vedere ancora Richardson in campo, lo preferirei senza dubbi. Però chi arriva a gennaio deve imparare i movimenti e il meccanismo di gioco della squadra. Si dovrà aspettare qualche altra settimana per vederlo al meglio. Resta comunque che la Fiorentina ha delle alternative nettamente migliori”.