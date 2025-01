Monza-Fiorentina: C'è tanto mercato, tre osservati speciali. Si rivedono gli accordi per Bianco?

Non solo punti impontanti in palio, sia per la salvezza che per l'Europa, tra Monza e Fiorentina c'è anche molto mercato in ballo. Tre saranno gli osservati speciali della serata, tutti per motivi diversi, ma tutti collegati proprio con le trattative in corso.

Pablo Marì

Il primo è Pablo Marì: per il difensore quella di stasera potrebbe essere l’ultima gara in biancorosso prima del passaggio proprio alla Fiorentina.

Alessandro Bianco

Poi c'è Alessandro Bianco. La scorsa estate è passato in prestito dai viola al Monza e se non avrà le giuste rassicurazioni sul suo utilizzo, si legge stamani su Tuttosport, le società potrebbero dover rivedere i termini dell’accordo.

Andrea Colpani

Infine Andrea Colpani. Ha fatto il percorso inverso rispetto a Bianco arrivando in prestito a Firenze per 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 12: per ora non ha convinto, la sua posizione è da monitorare.