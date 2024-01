Il Napoli perde un altro centrocampista al primo allenamento in Arabia. Emergenza totale in mezzo al campo per Mazzarri in vista della Fiorentina

Il Napoli ha già svolto il primo allenamento in Arabia Saudita in vista della semifinale di Supercoppa Italiana in programma giovedì contro la Fiorentina. Continua l'emergenza a centrocampo per i partenopei, che dopo Cajuste durante Napoli Salernitana, perdono anche anche Demme per un risentimento muscolare. In questo momento a disposizione ci sono solo Lobotka e Gaetano.

Questo quanto si legge sul sito del Napoli: “Demme ha svolto la prima parte di lavoro con la squadra poi è uscito per un risentimento. Cajuste e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Meret ha fatto lavoro personalizzato in palestra e piscina”