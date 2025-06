L’ex portiere viola Emiliano Viviano ha parlato durante una diretta di TVPlay esprimendosi su due possibili candidati alla panchina della Fiorentina, ancora vacante dopo l’addio di Palladino.

‘Non si possono mettere sullo stesso piano Farioli e De Rossi’

“In Italia abbiamo un po’ il problema di non considerare quanto fatto fuori dal nostro campionato da un allenatore… è come se non contasse. Parlando del possibile prossimo allenatore della Fiorentina, mi è capitato di sentire pareri su De Rossi e Farioli, che venivano posti sullo stesso piano dal punto di vista dell’esperienza, ma non lo sono”.

‘De Rossi diventerà un grande allenatore, però…’

“Daniele è un amico, ma ha allenato qualche mese alla Spal e qualche mese alla Roma. Farioli ha allenato tre anni in Turchia, un anno al Nizza ed un anno all’Ajax. Non sono sullo stesso piano. Parliamo dell’Ajax, una squadra la cui storia in Italia ce l’hanno Juventus e Milan. De Rossi per me diventerà un grandissimo allenatore, ma ha allenato solo pochi mesi e in club di cui è la storia come la Roma”.