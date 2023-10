Infortunio nel riscaldamento per Christensen: c'è Terracciano in porta

Problemi nel riscaldamento per il portiere della Fiorentina Oliver Christensen e conseguente cambio di formazione per i viola per la gara di stasera al ‘Franchi’. L'estremo difensore danese, che stasera sarebbe dovuto partire titolare contro il Ferencvaros in Conference League, si è dovuto fermare nel pregara per dolore accusato all'altezza della coscia, probabilmente al retto femorale, ed è tornato negli spogliatoi.

Al suo posto tra i pali gioca quindi Pietro Terracciano. Per i tempi di recupero di Christensen se ne saprà di più una volta svolti i dovuti esami medici.