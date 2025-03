Imperativo: ripartire col piede giusto

Ripartire. La Fiorentina torna a fare sul serio questa settimana mettendosi alle spalle la pausa per le nazionali. Una sosta che comunque ha visto i Viola ancora protagonisti, con Gudmundsson ieri in assist per l'Islanda e ovviamente Moise Kean. A Dortmund, il centravanti di Palladino ha trafitto due volte i tedeschi, reti che comunque non sono bastate per centrare il passaggio del turno in Nations League.

De Gea attivo al centro sportivo anche durante la sosta

La maggior parte del gruppo, invece, è rimasta a Firenze, allenandosi in maniera personalizzata al Viola Park. Come ha fatto De Gea, che ha postato le foto della sua seduta con Giuseppe Rossi. La professionalità del portiere spagnolo non si discute nemmeno quando non si gioca. Il mister è carico, la sua squadra ha saputo dare due spallate alle due competizioni ancora in corsa.

Ripartire col piede giusto

Il 3-1 al Panathinaikos ha rigenerato un ambiente spento e demotivato, lanciando la Fiorentina con un piede e mezzo in semifinale di Conference League. Ad aprile, l'ostacolo Celje dovrà essere superato senza particolari intoppi. La Juve, poi, il suggello che ha riconsegnato fiducia ad allenatore e squadra: la Champions è evidentemente un obiettivo utopico, ma per le due altre due competizioni UEFA, c'è anche la Fiorentina. L'imperativo, tuttavia, rimane lo stesso: ripartire. Continuare come si è chiuso prima della sosta. Pena, ripiombare in un nuovo burrone.