Retroscena Biraghi-Torino: la Fiorentina ha lasciato al calciatore pieni poteri decisionali. Sua la scelta di rimanere a Torino

Le notizie di ieri in casa Torino riportano un accordo trovato tra la società granata, che pagherà il riscatto pattuito di un milione di euro, e la Fiorentina, per la cessione definitiva di Cristiano Biraghi. Tuttavia, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, c'è stato un retroscena sulla trattativa.

Infatti, la società avrebbe lasciato pieni poteri decisionali al calciatore stesso riguardo alla sua permanenza a Firenze: Biraghi avrebbe potuto, in qualsiasi momento, comunicare alla società viola la decisione di voler rimanere a Firenze, e del riscatto non se ne sarebbe fatto nulla: difficile però immaginarsi un ruolo principale nelle rotazioni per l'ex capitano, viste le previste permanenze di Gosens e Parisi. Una situazione particolare e insolita, che però non sembra aver sortito risposte ‘sorprendenti’, col capitolo Biraghi-Fiorentina destinato davvero a chiudersi a titolo definitivo.