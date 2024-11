Non si placa l'ira di Torino contro il presidente Cairo. E contro la Fiorentina si preannuncia un clima caldo

Torino-Fiorentina sarà vissuta in modo particolare sugli spalti. Oltre allo storico gemellaggio tra tifoserie, i granata lottano da tempo in una feroce contestazione contro il presidente Urbano Cairo. Ieri, al Filadelfia, si sono registrati picchi molto alti con addirittura una bara e false banconote da 1 milione di euro. Sembra che ci siano le indagini della Digos in merito, come riporta Tuttosport.

Torino non ferma la contestazione contro Cairo

Contro la Fiorentina, insomma, i tifosi del Torino ritaglieranno uno spazio anche per il poco gradito presidente. Il desiderio generale della piazza è spingere quanto prima verso la cessione della società al gruppo Red Bull.