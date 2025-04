Palladino carica la Fiorentina: "Identità e sacrificio, su ogni campo, in ogni competizione"

Come di consueto, è arrivato il post del lunedì di Raffaele Palladino. Il tecnico della Fiorentina si affida spesso ai social per esprimere le proprie emozioni e sensazioni, solitamente dopo il fine settimana di partita. Il pari di Milano ha lasciato un po' di amarezza in bocca alla squadra, andata avanti di due reti nei primi dieci minuti.

Il post di Palladino

“Identità e sacrificio, su ogni campo, in ogni competizione. Forza ragazzi!”, chiosa con un cuoricino viola l'allenatore della Fiorentina. L'identità la sua squadra la sta trovando nelle ultime settimane, così come il sacrificio che forse a gennaio non veniva sempre messo in campo.

Vien da concentrarsi anche su quel ‘in ogni competizione’, che rimanda all'appuntamento di giovedì in Conference League. La Fiorentina dovrà trovare la vittoria per mettere le cose subito in chiaro nel discorso qualificazione.