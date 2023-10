Terza in classifica, forte, affamata di successo. La Fiorentina scopre le carte e alcuni protagonisti non si nascondono più: "Abbiamo l’ambizione di raggiungere la Champions League" dice Arthur Melo che in carriera ha vestito la maglia di grandi club e conosce il sapore della vittoria. E a EFE Brasil aggiunge: “L’importante è la continuità in campionato e dobbiamo affrontare tutte le partite con una mentalità vincente, poi vedremo dove arriveremo. Siamo partiti molto bene, manca però ancora tanta strada da fare. Non c’è un obiettivo preciso che ci siamo dati all’inizio della stagione, dobbiamo tuttavia giocare al meglio in ogni partita perché sono tutte sfide decisive”.