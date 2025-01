L'ex giocatore di Roma, Real Madrid e di altre squadre ancora, Antonio Cassano, all'interno del podcast, Viva el Futbol, ha parlato in maniera approfondita della Fiorentina.

“La squadra viola stava andando oltre le aspettative, stava facendo un cammino clamoroso. Il lavoro che sta portando avanti Palladino è eccezionale, ha iniziato in un modo e poi si è messo a quattro dietro. Sono calati quando è capitato il malore a Bove ed è normale. Domenica c'è stata la cagata (testuale ndr) tra Comuzzo e Adli altrimenti avresti visto altri commenti”.

E poi: “Colpani deve giocare in un ambiente diverso rispetto a Firenze, più sereno, non è di quel livello lì. Gudmundsson è un mezzo giocatore che non cambia gli equilibri, è da zero a zero. Per come si atteggia e come parla sembra convinto, ma ha 28 anni e ha fatto solo una buona stagione al Genoa”.

Poi ancora su Palladino: “Kean l'ha voluto lui e sta facendo benissimo, bisogna dare merito a questo allenatore che ha valorizzato tanti giocatori. Se hanno rotto i coglioni (testuale ndr) a Italiano dopo tre finali perse, figurati se i fiorentini non possono fare lo stesso con Palladino”.