La Nazione: Il vice Kean torna di moda, Siwe in vantaggio su tutti

Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 6

In apertura la partita giocata ieri: “Viola in costruzione, il Leicester no Tanti giovani nel primo test inglese”. Sottotitolo: “Le Foxes più avanti, vincono 2-0. Pili sceglie una gestione oculata della squadra. I ‘big’ solo nel finale”. Di spalla: “Ndour sorride: ”Non era facile ma è servito".

Pagina 7

Sul mercato: “Il vice Kean torna di moda Nzola-Pisa: ora ci siamo Sohm, si chiude il cerchio”. Sottotitolo: “Per completare l'attacco, se parte Beltran il profilo in vantaggio è quello di Siwe In mediana rebus Mandragora: si tratta sul rinnovo. Nicolussi Caviglia l'opzione”. Di spalla: “Sottil, Brekalo e Barak Quelli che aspettano…”.