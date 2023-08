Di Marzio: "Il Copenhagen ha individuato il successore di Grabara. Adesso Fiorentina al lavoro per l'accordo"

La Fiorentina è sempre più decisa a puntare su Kamil Grabara per la porta. Contatti in corso con il Copenhagen per il portiere polacco classe 1999 per trovare un accordo.

Come racconta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nel frattempo il club danese cerca un sostituto e lo avrebbero individuato in Christos Mandas dell'Ofi Creta (fra l'altro, avversario della Fiorentina il prossimo 12 agosto).

Chiaro ed evidente segnale di come la trattativa tra Fiorentina e Copenhagen stia entrando ancor di più nel vivo. Ore decisive queste per il prossimo custode della porta gigliata.