L'ex attaccante e oggi opinionista sportivo Jedaias Capucho Neves, noto come Jeda, ha parlato diffusamente della Fiorentina, in un'intervista rilasciata a News.Superscommesse.it.

Pioli e Gudmundsson

“Convincere Pioli a ritornare è stata una grandissima scelta da parte della Fiorentina, perché è un allenatore che porterà tutta la propria esperienza, oltre a essere stato già a Firenze per due anni. Credo che sia arrivato subito con le idee chiare, mi è sembrato molto determinato fin dalle prime dichiarazioni ufficiali. Penso che la società abbia fatto un'operazione superlativa riscattando Gudmundsson dal Genoa, poi è riuscita a convincere Džeko a tornare in Italia, un giocatore che non finisce mai di stupire; nonostante la sua età non più giovanissima, ha una forza fisica invidiabile e la sua duttilità aiuterà tantissimo i propri compagni di reparto".

Kean

E poi: “Anche che la permanenza di Kean è stata fondamentale. Ne approfitto per fargli i complimenti, perché è stato bravo a non cedere alla tentazione di guadagnare molto di più con la continuazione della sua carriera in Arabia Saudita. Ha dato dimostrazione che non esistono soltanto quelli per sentirsi appagati. Questa sua scelta verrà ripagata, perché credo che abbia bisogno di dimostrare a sé stesso di essere molto più forte di quello visto finora. Nella Fiorentina non può che trovare la dimensione migliore per pensare in grande anche per la Nazionale”.