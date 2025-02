Nella gara tra Bari e Cremonese, finita 1-1, si registra un altro grave episodio di razzismo. Dopo il caso Kean in Serie A, con l'attaccante della Fiorentina che ha denunciato le offese social ricevute dopo il match contro l'Inter, stasera Dorval, algerino di passaporto francese del Bari, sarebbe stato vittima di pesanti insulti razzisti da parte di un giocatore della Cremonese, l’argentino Franco Vazquez.

A denunciare Vasquez a fine gara è stato il tecnico del Bari Moreno Longo, che non ha usato mezze parole per raccontare quello che era capitato a Dorval: “È uscito in lacrime dopo essere stato chiamato ancora una volta neg… di m…”, l’accusa del tecnico, poi confermata anche da un altro giocatore del Bari, Ahmad Benali. “A fine partita stava piangendo, queste cose non sono concepibili”, ha detto il trequartista libico.